La chaîne d'assemblage de voitures de tourisme à l'usine de Truong Hai Auto Corporation dans la ZE de Chu Lai.

Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le marché automobile vietnamien a connu une forte baisse au cours du premier mois de l'année 2024, lorsque les ventes de voitures sont tombées à un niveau inquiétant. Cependant, plusieurs entrepreneurs et spécialistes prévoient que le marché pourrait rebondir au cours du second semestre.



Selon les informations annoncées le 22 janvier par l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), les ventes de véhicules de ses membres en janvier n'ont atteint que 19.243 unités, en baisse de 50% par rapport au mois précédent.



Les segments des véhicules commerciaux et de tourisme ont tous enregistré une diminution significative, respectivement de 31,5 % et de 54 %. Même le segment des véhicules spécialisés n'a pas échappé à la baisse, chutant de 46 % par rapport au mois précédent.



Cette baisse s'explique par une conjoncture économique difficile et par la réduction des dépenses des citoyens.



Selon des économistes, en 2024, le marché automobile du Vietnam devrait connaître une croissance de 10% par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, les ventes automobiles devraient atteindre 428.000 unités cette année.



Selon le Centre d'analyse de Saigon Securities Incorporation (SSI), le marché automobile vietnamien connaîtra des difficultés au cours du premier semestre 2024 en raison d'une demande de consommation encore faible et d'une attitude attentiste des acheteurs envers de nouveaux modèles de voitures. La société par actions SSI prévoit une croissance des ventes de voitures d'environ 9 % sur l'ensemble de l'année 2024 par rapport à l'année dernière. -VNA