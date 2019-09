Hanoï (VNA) - Découverte du Vietnam vous propose cette semaine de découvrir le marais de Thi Tuong . Situé à 40 km au Sud de la ville de Cà Mau, à l’extrême Sud du pays, il est le plus grand marais du delta du Mékong.La légende raconte que pour remercier Tuong d’avoir fait fuir les tigres et animaux sauvages loin de leur village, les villageois baptisèrent ce marais Thi Tuong, du nom de leur sauveur.Le marais de Thi Tuong se trouve à l’orée des districts de Trân Van Thoi, Cai Nuoc et de Phu Tân dans la province de Cà Mau. Les rivières My Binh et Ông Dôc alimentent ce vaste marécage de 12 km de long et de 2 km de large qui se jette dans le golfe de Thaïlande.Deux magnifiques de rangées d’arbres encadrent la route qui mène à cette vaste étendue d’eau.Une fois sur place, de petites barques à moteur sont mises à disposition des touristes pour leur permettre d’apprécier toute la poésie du lieu.Le marais de Thi Tuong est entouré d’une immense forêt de Nypa fruticans, une sorte de palmier. Les éleveurs de coquillages locaux habitent dans des maisons sur pilotis en bois construites directement sur l’eau.Nguyên Van Ngo, un touriste de la province de Kiên Giang (Sud): “Ce marais existe depuis très longtemps. La forêt de nypa est magnifique. C’est un lieu extraordinairement calme et reposant. ”

Photo : vyctravel.com

Si les habitants vivent essentiellement de l’aquaculture et de la pêche, certains ont ajouté une nouvelle corde à leur arc en proposant aux touristes une véritable immersion dans le marais.Huynh Thuy Kiêu, une villageoise reconvertie au tourisme, explique: “Je travaille dans le tourisme depuis 15 ans et les touristes sont de plus en plus nombreux chaque année. Ils sont séduits par la beauté des paysages du marais et par ses spécialités culinaires. On peut s’offrir un succulent repas de poissons locaux, de coquillages, de crevettes et de crabes d’eau douce pour une somme vraiment très modique. La coopérative du marais de Thi Tuong propose également de découvrir le marais en barque collective ou individuelle”.Les touristes peuvent également visiter l’ancienne base militaire de Xeo Duoc utilisée pendant la résistance anti-américaine et reconnue vestige historique en 2017. Phan Văn Mê, pêcheur et batelier à ses heures explique: “Les habitants d’ici sont fiers du marais de Thi Tuong. Ils veillent aussi à entretenir la base militaire de Xeo Duoc qui permet de rappeler à la jeune génération les exploits de leurs aînés. Le circuit en bateau varie entre une et deux heures. 10.000 touristes sont attendus chaque été.”Les autorités envisagent de construire une sorte de pont flottant pour relier les maisons sur pilotis. Les habitants pourraient également proposer des chambres d’hôte pour permettre aux touristes de prolonger leur séjour dans l’un des sites les plus charmants de la province méridionale de Cà Mau. -VOV/VNA