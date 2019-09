Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un livre intitulé "Waging Peace in Vietnam", qui reflète l’opposition des masses à la guerre menée par les États-Unis au Vietnam entre 1968 et 1972, a fait vendredi 20 septembre sa première apparition publique à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Le livre “Waging Peace in Vietnam” est publié par la Maison d’édition Tre. Photo: phunuonline.com.vn

La directrice du Musée des vestiges de guerre, Trân Xuân Thao, a déclaré que ce livre de 234 pages a été rédigé par Ron Carver, David Cortright et Barbara Doherty, des vétérans américains qui avaient combattu au Vietnam.Le livre rassemble des histoires de soldats américains et d’activistes anti-guerre rassemblées dans des journaux, des affiches et des tracts. Il présente également des articles rédigés par des universitaires et des militants anti-guerre tels que Christian Appy et la présidente de la Fondation pour la paix et le développement du Vietnam, Nguyên Thi Binh, qui a joué un rôle clé dans la signature des Accords de paix de Paris de 1973 en vue de mettre fin à la guerre et de rétablir la paix au Vietnam.Ron Carver, un compilateur du livre, a déclaré qu’entre 1968 et 1972, plus de 300 journaux anti-guerre ont été publiés à l’intention des soldats servant dans des camps ou des navires de guerre des États-Unis. Ils reflétaient les opinions de centaines de soldats issus des masses travailleuses, et d’officiers nouvellement nommés qui ont bravement élevé leur voix pour protester contre la guerre et le racisme dans l’armée américaine à l’époque.Outre l’introduction du livre, une exposition de photos sur l’opposition à la guerre injuste au Vietnam a également été inaugurée le même jour au Musée des vestiges de guerre. – VNA