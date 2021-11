Photo: phunumoi.net.vn

Hanoï (VNA) - La Société de la Culture et de la Communication Nha Nam présente aux lecteurs le livre intitulé "Quoc trieu chanh bien toat yeu"(Une version abrégée des annales dynastiques Nguyên) compilé par l'Institut d'histoire nationale de la dynastie Nguyên.

Il s'agit d'une importante source de référence sur la dynastie Nguyên, enregistrant de nombreux hauts et bas dans l'histoire de la dernière dynastie féodale au Vietnam, en particulier l'invasion des Français au milieu du 19e siècle.

En 1923, il a été traduit en écriture nationale et distribué dans les écoles sur ordre du roi Khai Dinh (1885 - 1925). A ce jour, cet ouvrage reste un document utile pour les chercheurs et le grand public.

Le livre présente de brefs récits d'événements allant du règne du roi Gia Long (1762 - 1820), le premier roi de la dynastie, à l'ère du roi Dong Khanh (1864 - 1889).

Il est un travail minutieux et complet qui est une source précieuse de données historiques reflétant le développement du pays sur un siècle.

Ouvrant l'ouvrage avec la période difficile de l'empereur Gia Long, l'ouvrage a montré que l'unité politique était une prémisse importante pour favoriser le développement du pays dans tous les aspects.

Une page dans le livre . Photo: phunumoi.net.vn

Présentant un aperçu panoramique sur les plans économique, politique, culturel et militaire du Vietnam au cours de plus d'un siècle, "Quoc trieu chanh bien toat yeu" représente les divers hauts et bas de la dernière monarchie.

Cet ouvrage, ainsi que les documents historiques rédigés pendant la dynastie Nguyên, est une source d'archives extrêmement importante pour affirmer la souveraineté de la nation.

L'Institut d'histoire nationale de la dynastie Nguyên, mis en place en 1821 sous le règne du roi Minh Mang, était l'organe chargé d'étudier et de stocker les documents historiques et de dresser des dossiers historiques officiels de la dynastie. -VNA