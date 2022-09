Le nouvel ambassadeur du Vietnam au Liechtenstein Phùng Thê Long (droit) et le prince héréditaire Alois de Liechtenstein. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le nouvel ambassadeur du Vietnam au Liechtenstein Phùng Thê Long a présenté le 15 septembre sa la lettre de créances au prince héréditaire Alois de Liechtenstein.

L'ambassadeur Phùng Thê Long a transmis les salutations des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam au prince Hans-Adam II et au prince héréditaire Alois. Il a exprimé son souhait d'avoir l'opportunité d'accueillir le prince Hans-Adam II et le prince héréditaire Alois à visiter le Vietnam au moment opportun.

Le diplomate vietnamien a affirmé de faire de son mieux pour promouvoir le développement des relations entre le Vietnam et le Liechtenstein dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, le commerce et l'investissement.

Le prince héréditaire Alois a hautement apprécié le succès du Vietnam dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 ainsi que la reprise économique post-pandémique. Il a affirmé que dans le contexte international actuel, le Liechtenstein souhaite promouvoir la coopération avec la région Asie-Pacifique, en particulier le Vietnam, qui est actuellement la destination de nombreuses entreprises et investisseurs étrangers pour promouvoir le potentiel et les atouts de chaque pays.

Toujours selon le prince héréditaire Alois, le gouvernement du Liechtenstein encouragera ses entreprises à rechercher activement des opportunités de coopération en matière d'investissement au Vietnam.

À cette occasion, l'ambassadeur Phung Thê Long a rendu une visite de courtoisie à la ministre des Affaires étrangères, de l'Éducation et des Sports du Liectenstein, Mme Dominique Haster.

Il a également travaillé avec des responsables en charge de la coopération économique, de l'investissement et du développement du Liechtenstein pour discuter de mesures visant à booster la coopération bilatérale dans les temps à venir. -VNA