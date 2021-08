Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), qui est entré en vigueur le 1er août 2020, favorise les échanges commerciaux bilatéraux.

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, les échanges bilatéraux au cours des sept premiers mois de 2021 ont dépassé 32,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 4,4 milliards par rapport à la même période de l’année dernière.

Les exportations vietnamiennes vers l'Union européenne (UE) se sont élevées à 22,5 milliards de dollars, en hausse de 15,5% en un an. Tandis que les importations en provenance de ce bloc ont augmenté de 19,6% en glissement annuel pour atteindre 9,7 milliards de dollars.

Téléphones et composants ; ordinateurs, produits électroniques et composants ; chaussures et sandales ; textile-habillement ; produits aquatiques, sacs et portefeuilles étaient les principaux groupes de produits d’exportation du Vietnam.

Au premier semestre, le certificat EUR.1 a concerné environ 29,09% du montant des exportations vietnamiennes vers l’UE. C'est un certificat de circulation qui permet à des marchandises de circuler en bénéficiant de droit de douane réduits (voir nuls) dans les pays ayant conclu des accords préférentiels sur la base de la réciprocité avec l'Union européenne.-VNA