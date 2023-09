Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong a reçu mercredi 27 septembre à Hanoi le membre du Bureau politique du Parti communiste cubain et président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP) Esteban Lazo Hernández.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong (3e, de droite à gauche) et le président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire Esteban Lazo Hernández (4e), à Hanoi, le 27 septembre. Photo: VNA

Le dirigeant cubain conduit une haute délégation du Parti et de l’Etat cubains pour effectuer une visite au Vietnam et participer à la cérémonie commémorant le 50e anniversaire du jour où le leader Fidel Castro s’était rendu dans la Zone libérée au Sud Vietnam (septembre 1973-2023).Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a qualifié la visite du président de l’ANPP d’une preuve de l’importance attachée par le Parti et l’Etat cubain à l’amitié spéciale vietnamo-cubaine et d’une nouvelle affirmation de la signification historique du déplacement du leader Fidel Castro dans la Zone libérée au Sud Vietnam avec sa phrase immortelle “Pour le Vietnam, Cuba est prêt à verser son sang”.Exprimant sa joie devant le développement positif continu des relations entre les deux Partis et les deux pays au cours des dernières années, il a affirmé que le Vietnam chérissait, préservait et était déterminé à approfondir davantage les relations de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également réitéré la position cohérente du Vietnam de se solidariser et de soutenir toujours Cuba, de s’opposer et d’appeler à la fin de l’embargo contre Cuba, affirmant partager les difficultés rencontrées par Cuba et soutenir Cuba au mieux de ses capacités.Le président de l’ANPP a transmis pour sa part les salutations et voeux du leader révolutionnaire Raúl Castro Ruz, le premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel et d’autres dirigeants cubains au secrétaire général Nguyên Phu Trong, ami intime du peuple cubain.Il a dit son honneur de représenter les dirigeants du Parti et de l’Etat cubains à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro dans la Zone libérée au Sud Vietnam et a hautement apprécié les célébrations organisées au Vietnam.Le président de l’ANPP affirmé que le Parti, l’Etat et le peuple cubains attachaient toujours de l’importance à la solidarité traditionnelle et à l’amitié spéciale entre Cuba et le Vietnam, construites par le leader Fidel Castro et le président Hô Chi Minh et cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays au cours des 60 dernières années.Les dirigeants et le peuple cubains souhaitent hériter et promouvoir ce patrimoine inestimable pour élargir et approfondir davantage les relations étroites entre les deux Partis et les deux pays pour le bénéfice des deux peuples, pour le socialisme, pour la paix, la coopération et le développement de la région et le monde, a-t-il déclaré.Cuba considère que ses relations avec le Vietnam ont une importance stratégique. Le leader Fidel Castro a déclaré que les relations Cuba-Vietnam étaient un symbole de l’époque, a-t-il encore indiqué.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a salué le message très significatif du Parti, de l’Etat et du peuple cubains envoyé au Parti, à l’Etat et au peuple vietnamiens, exprimant l’estime et la gratitude du Vietnam pour le soutien du Parti, de l’Etat et du peuple cubains au Vietnam dans son oeuvre de libération nationale d’hier et son oeuvre d’édification et de défense nationales d’aujourd’hui.Il a également prié le président de l’ANPP Esteban Lazo Hernández de transmettre ses salutations cordiales au leader révolutionnaire Raúl Castro Ruz, au premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel, à d’autres dirigeants cubains et au peuple cubain frère.Il a rappelé ses invitations au leader révolutionnaire Raúl Castro Ruz et au premier secrétaire et président cubain Miguel Mario Díaz-Canel, et a fait part de son souhait de les accueillir au plus tôt au Vietnam.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président de l’ANPP Esteban Lazo Hernández ont convenu de continuer de consolider les fondements des relations politiques entre les deux Partis pour servir d’orientation des relations entre les deux pays et donner un nouvel élan à la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, la biotechnologie et la santé. – VNA