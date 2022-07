Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a félicité le Forum entre le Parti communiste chinois (PCC) et les partis politiques maxistes du monde, affirmant les grandes contributions et les valeurs durables du marxisme-léninisme.

Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung (centre) au forum virtuel, le 28 juillet. Photo : VNA



Dans une lettre de félicitations lue par le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung, au forum virtuel, jeudi 28 juillet, il a salué l’organisation par le PCC du forum sur le thème "Edification du marxisme au 21e siècle conforme à la réalité et aux besoins de l’époque".



Le leader vietnamien s’est félicité des grandes réalisations accomplies par le PCC et le peuple chinois dans la cause du socialisme à la chinoise ainsi que des contributions importantes apportées par la théorie du socialisme aux caractéristiques chinoises de la nouvelle ère au développement du marxisme-léninisme depuis le 18e Congrès national du PCC avec le secrétaire général et président chinois Xi Jinping comme noyau dirigeant.



Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également indiqué que la pensée Hô Chi Minh est née de l’application et du développement avec créativité du marxisme-léninisme dans les conditions spécifiques du Vietnam, de la mise en valeur de belles traditions du peuple vietnamien et de la réception de la quintessence de la culture de l’humanité.

Le forum virtuel entre le Parti communiste chinois (PCC) et les partis politiques maxistes du monde, le 28 juillet. Photo : VNA

Depuis plus de 90 ans, le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh ont toujours été le fondement idéologique et le fil rouge de toutes les actions du PCV dans la cause de la lutte de libération nationale et dans l’œuvre de rénovation et d’édification du pays prospère, pour le bonheur du peuple, a-t-il souligné.

Le marxisme-léninisme a été, est et sera le flambeau éclairant le chemin révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère, a-t-il déclaré.

A cette occasion, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a sincèrement remercié les partis politiques marxistes et les forces progressistes dans le monde, y compris le PCC et le peuple chinois pour leur soutien au Vietnam durant les différentes périodes.

Le PCV attache toujours une grande importance et est prêt à promouvoir conjointement la cause de la paix, de l’amitié, de la démocratie et de la prospérité avec les partis politiques maxistes du monde entier, et en même temps, développe constamment le marxisme-léninisme, a-t-il conclu. – VNA