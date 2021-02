Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a remercié les délégués du XIIIe Congrès national du Parti pour leur confiance et l’élection du nouveau Comité central du Parti - l’organe suprême du Parti communiste du Vietnam entre deux congrès - lors de ses remarques du 1er février.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong s’exprime lors de la séance de clôture du XIIIe Congrès national du Parti. Photo : VNA

Au nom du 13e Comité central du Parti, il s’est engagé à déployer tous les efforts possibles pour surmonter les difficultés et achever les tâches et faire avancer les réalisations révolutionnaires déjà récoltées.Le Comité central travaillera avec l’ensemble du Parti et le peuple pour promouvoir les traditions glorieuses et l’expérience précieuse du Parti et de la nation, renforcer la solidarité et améliorer le courage politique et la capacité de travail, a déclaré le chef du Parti.Il a également souligné la volonté de mener à bien la résolution adoptée lors du XIIIe Congrès national du Parti fraîchement conclu, répondant aux exigences de la révolution dans la nouvelle période ainsi qu’aux aspirations de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple.Le dirigeant a appelé à un plus grand soutien des vétérans révolutionnaires, des anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques, des agences, des ministères, des soldats, des Vietnamiens au pays et à l’étranger et des amis internationaux pour les aider à s’acquitter des tâches qui leur ont été assignées.Il a également adressé ses salutations aux vétérans révolutionnaires, aux mères héroïnes vietnamiennes, aux invités de marque, aux délégués, aux compatriotes tant au pays qu’à l’étranger, aux soldats et aux amis internationaux à l’occasion du prochain festival du Nouvel An lunaire (Têt).Le XIIIe Congrès national du Parti s’est clôturé avec succès le 1er février après plus de sept jours de travail.Lors de son premier plénum, le Comité central du Parti du 13e mandat a élu Nguyên Phu Trong, secrétaire général du 12e Comité central du Parti, comme secrétaire général du Comité central du Parti du 13e mandat avec un très haut degré de consensus. – VNA