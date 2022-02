Hanoï, 1er février (VNA) - Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a effectué le 31 janvier une visite du Têt aux responsables et aux habitants de Hanoï à la veille du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel), au cours de laquelle il a déclaré que Hanoï devrait s'efforcer de diriger le pays dans tous les aspects, méritant son statut de centre politique et administratif national.

Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, effectu le 31 janvier une visite du Têt aux responsables et aux habitants de Hanoï à la veille du Nouvel An lunaire. Photo : VNA



Saluant les efforts et les réalisations de la capitale ces derniers temps, le secrétaire général du Parti a déclaré que Hanoï avait besoin d'une vision à plus long terme correspondant à son rôle de capitale du pays.

Le pays a élaboré une vision de développement pour 2025, 2030 et 2045, Hanoï devrait également élaborer une vision similaire pour son développement et voir encore plus loin, a-t-il recommandé.



A l'occasion du Nouvel An lunaire, le leader du PCV a souhaité aux habitants de Hanoï santé, bonheur et succès.





Dinh Tien Dung, membre du Bureau politique et secrétaire du comité municipal du Parti, a rendu compte au chef du Parti des performances de la ville dans la mise en œuvre des objectifs et des tâches en 2021.



Il a souligné une croissance de 2,92% du GRDP et une augmentation de 12,3% de la collecte budgétaire par rapport au chiffre attribué. La sécurité politique et l'ordre social ont été maintenus et la défense assurée, tandis que de bons progrès ont été réalisés dans la construction du Parti et du système politique.



Dinh Tien Dung a indiqué que malgré une augmentation des cas de COVID-19 à l'heure actuelle, la ville a été conçue et met en œuvre des plans pour répondre rapidement à chaque évolution de la pandémie, en se concentrant sur l'amélioration de la capacité du secteur de la santé, en particulier au niveau local.



Il a affirmé que l'organisation municipale du Parti s'efforcera d'accomplir les objectifs et les tâches fixés par les 10 principaux programmes de travail du Comité municipal du Parti pour réaliser les Résolutions du 17e Congrès du Parti de la ville et du 13e Congrès national du Parti.



Hanoï fera des efforts pour atteindre tous les objectifs et buts des plans de développement socio-économique, des finances, du budget et de l’investissement public en 2022, créant un élan pour mener à bien le plan quinquennal 2021-2025, a déclaré Dinh Tien Dung.- VNA