Le Vietnam et l'Algérie sont deux pays frères liés par une amitié traditionnelle, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, lors d’une cérémonie organisée à Alger pour marquer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

Une rencontre de haut niveau entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos a eu lieu le 6 septembre à Hanoï, avec la participation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, du président du Parti du peuple cambodgien Samdech Techo Hun Sen, et du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président lao, Thongloun Sisoulith.