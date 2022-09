Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a reçu mardi 13 septembre à Hanoi le président d’honneur du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (à droite) et le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin, à Hanoi, le 13 septembre. Photo: VNA



Saluant la visite officielle au Vietnam de Samdech Heng Samrin, le leader du PCV a envoyé ses salutations intimes au roi Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, au président du PPC et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et à d’autres dirigeants cambodgiens.

Il a félicité le Cambodge pour ses réalisations, notamment l’organisation réussie des 5es élections communales, et s’est déclaré convaincu que le Cambodge continuera d’enregistrer de nombreuses nouvelles réalisations plus importantes dans son oeuvre d’édification et de développement du pays.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné la tradition des relations Vietnam - Cambodge en tant que deux proches voisins, deux pays frères intimes qui se tiennent côte à côte dans leur cause de la libération nationale d’hier et de la construction et le développement nationaux d’aujourd’hui.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens soutiennent toujours la construction et le développement du Cambodge, remerciant le Cambodge pour le soutien et l’aide précieux que le Cambodge a apporté au Vietnam dans le passé.

Il s’est réjoui des relations de coopération de plus en plus approfondies, pratiques et efficaces entre le PCV et le PPC, les deux États et les peuples, apportant des avantages concrets aux peuples de chaque pays.

Il a également souligné la tradition et l’importance des relations entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, et a souhaité que les trois pays oeuvrent ensemble pour préserver et développer sans cesse ces liens pour la prospérité de chaque pays, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Pour sa part, le président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin a transmis les salutations du roi Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, du président du PPC et Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et d’autres dirigeants cambodgiens au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Exprimant son plaisir de se rendre au Vietnam à l’occasion de sa 77e Fête nationale et dans l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Samdech Heng Samrin a hautement apprécié les grandes réalisations d’une signification historique que le Vietnam avait remportées dans son œuvre de rénovation, d’édification et de défense de la Patrie.

Il s’est dit convaincu que sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le peuple vietnamien continuera d’enregister de nombreuses nouvelles réalisations plus importantes, réalisera avec succès la résolution du 13e Congrès national du PCV et fera du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’une position de plus en plus élevée sur la scène internationale.

Le président de l’Assemblée nationale du Cambodge a informé le secrétaire général Nguyên Phu Trong de la situation au Cambodge, en particulier de l’organisation réussie des 5es élections communales dont le PPC est sorti grand vainqueur, ainsi que des résultats de son entretien avec son homologue vietnamien Vuong Dinh Huê.

Le dirigeant cambodgien s’est réjoui que les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme se développent de plus en plus au profit des peuples de chaque pays et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.

Il a sincèrement remercié le PCV, l’État et le peuple vietnamiens pour son aide au Cambodge pour libérer le pays et sortir du sortir du fléau génocidaire polpotiste. Il a affirmé que le Cambodge œuvrera avec le Vietnam pour protéger, préserver et cultiver les belles relations entre les deux pays afin de les développer vers de nouveaux sommets et de les transmettre aux générations futures. – VNA