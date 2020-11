Hanoï, 2 novembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçu le 2 novembre le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Parc Byeong-seug, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong (droite) et le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée Parc Byeong-seug. Photo : VNA

Nguyen Phu Trong a grandement apprécié la sélection du Vietnam par son invité comme premier pays asiatique à visiter après son entrée en fonction, ce qui, selon lui, reflète l’importance particulière que la République de Corée attache au Vietnam et aux relations bilatérales.



Il s'est réjoui des progrès solides, substantiels et efficaces dans les relations entre les deux pays, y compris entre leurs AN, ce qui démontre clairement l'esprit du partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée.



Nguyên Phu Trong a rappelé que le Vietnam soutient le multilatéralisme et prône une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de coopération, de paix et de développement et de diversification des relations extérieures; promeuvent les relations avec les partenaires, en particulier les partenaires voisins, régionaux et stratégiques comme la République de Corée; l’intégration active et proactive dans le monde et apporter des contributions responsables aux problèmes régionaux et internationaux.



Pour sa part, le président Park Byeong-seug a déclaré que son pays chérissait toujours le partenariat stratégique de coopération avec le Vietnam, soulignant que la nation d'Asie du Sud-Est occupe une place importante dans sa politique extérieure pour la région.

Park Byeong-Seug a fait savoir que la République de Corée attache beaucoup d’importance au partenariat de coopération stratégique avec le Vietnam et souhaite intensifier ses relations avec Hanoï dans de multiples domaines. Il a affirmé que la République de Corée continuerait de soutenir le Vietnam au sein des forums internationaux multilatéraux et interparlementaires pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde. - VNA