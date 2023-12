Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, et la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary. Photo : VNA

Hanoï, 1er décembre (VNA) - Le Vietnam soutient toujours la construction et le développement national du Cambodge, a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, à la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Khuon Sudary, également membre de la permanence du Parti populaire cambodgien (PPC) en visite officielle au Vietnam , lors d'une réception à Hanoï le 1er décembre.Le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong, a félicité le Cambodge pour l'organisation réussie de la septième élection de l'Assemblée nationale, qui reflète la confiance du public dans le PPC dirigé par le président Hun Sen.Il a exprimé sa conviction que sous le règne du roi Norodom Sihamoni, sous la direction du Sénat et de l'Assemblée nationale, et sous la direction du gouvernement avec le PPC comme noyau central, le peuple cambodgien continuera à réaliser de nouvelles réalisations encore plus grandes, en réalisant avec succès le programme politique du PPC pour la période 2023-2028 et les objectifs fixés par le gouvernement du septième mandat.Le PCV et le PCP doivent continuer à préserver et à entretenir les relations entre le Vietnam et le Cambodge, en veillant à ce qu'elles continuent de se développer, a-t-il déclaré.Le leader du PCV a suggéré que les deux parties mettent en œuvre efficacement le contenu de la réunion entre les dirigeants des deux Partis et d'une autre réunion des dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos dans divers domaines. L'accent doit être mis sur le renforcement de la coopération entre les deux législatures, le partage d'informations et d'expériences en matière d'élaboration des lois et la supervision conjointe de la mise en œuvre des accords signés par les deux pays.Il a également appelé à un soutien mutuel dans les forums multilatéraux et interparlementaires internationaux.Samdech Khuon Sudary, pour sa part, a estimé que sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, le peuple vietnamien continuerait à récolter de nouvelles et plus grandes réalisations, en mettant en œuvre avec succès la Résolution adoptée par le 13e Congrès national du Parti.Exprimant ses profonds remerciements au Vietnam pour avoir apporté au Cambodge un soutien important et inestimable au fil des années, elle a affirmé que le Cambodge , avec le Vietnam, sauvegarderait, préserverait et développerait les relations entre les deux pays vers de nouveaux sommets et les transmettrait aux générations futures.Elle a informé l'hôte des développements récents au Cambodge, notamment l'appareil organisationnel et le personnel de l'AN et du gouvernement dans le nouveau mandat, ainsi que les résultats de ses entretiens avec le président vietnamien de l'AN, Vuong Dinh Hue.Le Cambodge continuera à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les dirigeants des deux Partis et pays, a-t-elle déclaré. - VNA