Le 3e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (13e mandat) a débuté lundi 5 juillet à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 3e Plénum du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) (13e mandat) a débuté lundi 5 juillet à Hanoï.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a déclaré que ce 3e Plénum s'était ouvert dans le contexte où le Parti, le peuple et l'armée, dans leur ensemble, luttaient contre l’épidémie de COVID-19 tout en s’efforçant de remplir les objectifs et les tâches de développement socio-économique fixés.

Lors de ce plénum, le CC du Parti se concentre sur certaines questions importantes, dont le plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025 ; l’étude et la promulgation des réglementations de travail du Comité central, du Bureau Politique, du Secrétariat et celles de la Commission de contrôle du Comité central pour le 13e mandat ; les réglementations sur l’application des statuts du Parti ; les réglementations sur le contrôle, la supervision et la discipline du Parti pour le 13e mandat.

Des questions sur le personnel au sein des agences publiques au service de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale sont également au menu.



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, s'exprime lors de l'ouverture du 3e Plénum du Comité central (CC) du Parti. Photo: VNA

Nguyen Phu Trong a souligné que ce 3e Plénum abordait de nombreuses questions fondamentales et très importantes liées au leadership et à la direction pour mener à bien les objectifs et les tâches en matière de développement socio-économique et d’édification du Parti et du système politique transparents et puissants, d’un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple, ce pour répondre aux exigences et aux tâches de la révolution dans la nouvelle période.

Le leader du Parti a demandé aux participants de se concentrer sur ces questions pour prendre des décisions à la fin du plénum.

Le 3e Plénum du CC du Parti se poursuit jusqu'au 9 juillet 2021. -VNA