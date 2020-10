Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a demandé lundi 12 octobre à l’organisation du Parti de la ville de Hanoi d’opérer des changements complets et vigoureux et de promouvoir un développement plus rapide et durable de la capitale.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong, en ouverture du 17e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Hanoi pour le mandat 2020-2025, le 12 octobre. Photo : VNA

S’adressant au 17e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Hanoi pour le mandat 2020-2025, le leader a recommandé à l’organisation du Parti, à l’administration et à la population de Hanoi d’appréhender de manière plus profonde et plus complète la place, le rôle et la position particulièrement importants de la capitale ainsi que ses avantages et potentiels.



L’organisation du Parti de la ville de Hanoi a déterminé une forte volonté politique de construire et de développer la capitale durant la période 2020-2025, avec une orientation jusqu’en 2030 et une vision jusqu’en 2045.



Les efforts consistent à contruire une organisation du Parti et un système politique sains et puissants, à promouvoir les belles et héroïques traditions culturelles millénaires, la force de grande union nationale ; à accélérer la rénovation, l’innovation et l’intégration internationale ; à rendre la capitale de plus riche, belle, civilisée et moderne.



Le Comité du Parti de la ville de Hanoi a déployé en temps opportun et avec efficacité huit grands programmes de travail, a dirigé la mise en œuvre de cinq tâches essentielles et trois percées, permettant d’obtenir des résultats importants, assez complets avec de nombreuses empreintes remarquables.



Hanoi a enregistré un produit intérieur brut (PIB) régional de 7,39% en moyenne sur la période 2016-2020, contre 6,93% en 2011-2015. En 2020, son PIB régional est estimé à 1,06 millions de milliards de dôngs (environ 45 milliards de dollars), ou 5.420 dollars par habitants, soit 1,5 fois de plus qu’en 2015 et 1,8 fois de plus que la moyenne nationale.



L’économie de la capitale poursuit sa restructuration dans le sens de la modernité, en particulier dans des domaines clés, la transformation du modèle de croissance a obtenu des résultats positifs, la croissance économique a été assez bonne, supérieure à la moyenne nationale, apportant une contribution importante à la croissance économique du pays.



Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong a salué les réalisations de la ville, et a hautement apprécié la volonté et l’aspiration de dépassement du Comité du Parti de la ville de Hanoi.



En tant que l’une des locomotives économiques du pays, Hanoi devrait mobiliser toutes les ressources, bien exploiter tous les potentiels et avantages pour se concentrer sur un développement économique rapide et durable, constituer un vrai moteur de développement de la région du delta du fleuve Rouge, de la Région économique clé du Nord et de tout le pays, a-t-il déclaré.



Hanoi est fière d’être le lieu de convergence, de cristallisation et de rayonnement d’une terre bénie, peuplée d’hommes de talent du pays, forme une image représentative du Vietnam, une "Capitale de la conscience et de la dignité humaines", une "Ville pour la paix" et désormais une "Ville créative". C’est une grande source de force endogène, une grande force motrice spirituelle

pour développer la capitale dans les temps à venir, a-t-il indiqué.



Le leader a également invité l’organisation du Parti de la ville de Hanoi à attacher de l’importance et à créer des changements plus substantiels dans le travail d’édification et de remodelage du Parti dans l’esprit de la Résolution du 4e Plénum des 11e et 12e mandats, à accélérer l’étude et le modelage de la pensée, de la moralité et du style Hô Chi Minh. – VNA