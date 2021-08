Le Premier ministre Pham Minh Chinh vient d’adresser une lettre saluant les contributions importantes et les efforts inlassables des forces au front contre l’épidémie de COVID-19.

Plus de 365.000 particuliers et ménages d'affaires de Hô Chi Minh-Ville ont bénéficié des programmes de soutien de la ville et du gouvernement en raison de l'impact de l'épidémie de Covid-19.