Médicament Molnupiravir développé par Merck. Photo : Reuters

L'usine, qui a commencé à produire le médicament en décembre de l'année dernière, n'a pas été en mesure de répondre à la demande en raison de l'augmentation du nombre de patients atteints de COVID-19.L'usine vend le Molacovir à 400 000 LAK (36 dollars) pour un traitement qui dure cinq jours. Le programme pilote de médicaments cible les personnes âgées de 18 ans et plus qui présentent des symptômes légers ou modérés de COVID-19 et qui en sont aux premiers stades de la maladie.Pour se qualifier pour le traitement, les patients ne doivent pas montrer de signes de pneumonie ou de manque d'oxygène. Le Laos a enregistré 805 nouveaux cas de COVID-19 et sept décès à travers le pays au cours des dernières 24 heures, a annoncé le ministère lao de la Santé, le 13 janvier. Au 13 janvier, le Laos a signé le total de 122.241 cas de Covid-19, avec 471 décès. - VNA