Photo d'illustration : VNA

Vientiane, 24 mars (VNA) - Le ministère lao de la Santé a exhorté la population à l'échelle nationale à rester vigilante et à aider à contrôler la propagation de la dengue, alors que le nombre de cas infectés continue d'augmenter à travers le pays.Le Centre d'information et d'éducation pour la santé du ministère a annoncé le 23 mars que le pays avait confirmé 670 cas de dengue jusqu'à présent cette année. Vientiane a signalé le nombre le plus élevé avec 116.L'autorité sanitaire a demandé aux gens de continuer à prendre des mesures préventives comme fermer et sceller tous les récipients inutilisés, rincer tous les récipients d'eau, placer les guppys mangeurs de larves de moustiques dans des bocaux d'eau et nettoyer les zones autour des maisons.De plus, il est conseillé aux Lao de faire un test sanguin à l'hôpital s'ils tombent malades.Le ministère de la Santé a également demandé aux autorités locales de suivre de près l'évolution de la maladie, de sensibiliser le public au danger de la maladie et d'inciter les gens à prendre des mesures préventives.- VNA