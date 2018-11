La cérémonie de remise de l’Ordre du travail de la 1er classe du Laos à la province de Thua Thien-Hue. Photo: VNA



Thua Thien-Hue (VNA) – Le gouvernement laotien a remis l’Ordre du travail de la 1er classe à la province de Thua Thien-Hue (Centre) pour ses contributions à la consolidation de la solidarité, de l'amitié traditionnelle et de la coopération étroite entre les Partis et les peuples du Vietnam et du Laos.

La cérémonie de remise de cette distinction honorifique a eu lieu le 29 novembre dans la ville de Hue, province de Thua Thien-Hue (Centre), à l’occasion de la célébration des 40 ans de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos et du 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Dans son discours, le secrétaire du Comité provincial du Parti et gouverneur de la province laotienne de Savannakhet, Santiphap Phomvihane a exprimé les profonds remerciements envers le Parti, l'Etat, le peuple vietnamiens, et la province de Thua Thien-Hue en particulier pour leurs aides précieuses accordées à son pays.

Il s’est engagé à continuer la mise en œuvre du protocole d'accord de coopération afin de consolider les relations d’amitié traditionnelle et de solidarité entre les deux pays.

Le président du Comité populaire de la province de Thua Thien-Hue, Phan Ngoc Tho, a remercié le Laos pour sa reconnaissance et sa haute considération envers sa province.

Il a affirmé que les autorités et les habitants de Thua Thien-Hue attachaient de l’importance à la promotion de la coopération intégrale avec la province laotienne de Savannakhet dans l’œuvre d’édification et de défense nationales comme dans le développement des deux localités.

Ces derniers temps, Thua Thien-Hue coopère et soutient Savannakhet dans la formation du personnel, la santé, le commerce et l’investissement. -VNA