Photo: Lao National Radio

Vientiane, 10 janvier (VNA) – Les autorités sanitaires lao ont récemment recommandé à la population à continuer de se faire vacciner contre le COVID-19, en particulier les personnes appartenant aux groupes à risque.Le vice-ministre lao de la Santé, Snong Thongsna, a déclaré que les injections de rappel sont nécessaires pour garantir l'immunité contre le virus, en particulier contre les nouveaux variants.Selon le responsable, les injections de rappel deviendront la norme dans les années à venir pour protéger les gens contre le COVID-19. Les citoyens peuvent s'inscrire en ligne pour se faire vacciner dans les centres de santé du district et sont encouragés à recevoir des doses de rappel dès que possible.La pandémie de COVID-19 a entraîné des difficultés pour le système de santé laotien, aggravant les difficultés économiques. Au 7 janvier, le nombre de cas de COVID-19 au Laos était de 218 906 personnes, avec 722 décès confirmés.Le ministère de la Santé du Laos a déclaré que dans le contexte d’évolution rapide du COVID-19 avec de nouveaux variants, il existe de plus en plus de preuves que le virus ne sera pas éliminé de sitôt. Snong Thongsna a affirmé qu'à l'heure actuelle, il est nécessaire de renforcer le système de santé pour maintenir la vaccination pour les personnes de tous âges.- VNA