Vientiane, 23 septembre (VNA) - Les gagnants d'un concours d'écriture sur les relations spéciales entre le Laos et le Vietnam ont été récompensés lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 23 septembre à Vientiane.

Photo : VNA

Les œuvres gagnantes ont été sélectionnées parmi 235 candidatures d'auteurs de partout au pays.S'adressant à l'événement, Thongbay Phothisan, président de l'Association des écrivains lao, a déclaré que le concours avait attiré la participation non seulement d'écrivains et de poètes célèbres du Laos, mais aussi de personnes de tous horizons, en particulier de nombreux jeunes écrivains.Le vice-président du Laos Bounthong Chitmany, qui est également à la tête du comité directeur national du Laos pour l'organisation d'activités à l'occasion de l'Année de l'amitié et de la solidarité Laos-Vietnam 2022, a déclaré que les œuvres créées pendant le concours ont contribué à nourrir la grande amitié, la solidarité particulière et coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam.Le comité organisateur a décerné deux premiers prix, quatre deuxièmes prix et de nombreux troisièmes et prix de consolation aux gagnants du concours.- VNA