Le ministère lao de l'Industrie et du Commerce a mis en place des mesures pour promouvoir les véhicules électriques. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – Le ministère lao de l'Industrie et du Commerce a mis en place des mesures pour promouvoir les véhicules électriques (VE), un type de véhicule qui utilise une énergie propre et protège l'environnement.Elles comprennent des politiques visant à encourager le développement de la production, de la fourniture et de l'utilisation de véhicules électriques et de batteries pour véhicules électriques, ainsi qu'à promouvoir la fourniture de services après-achat et la construction de stations de recharge à l'échelle nationale, ainsi qu'à attirer les investisseurs pour construire des usines qui se consacrent à la production et à l'assemblage des véhicules électriques à quatre roues, a indiqué le ministère.La coordination avec le secteur des ressources naturelles et de l'environnement est également indispensable pour définir des mesures de gestion des piles périmées afin d'éviter de laisser des impacts négatifs sur l'environnement et la société.Bouavanh Volavong, directeur général du Département de l'Industrie et de l'Artisanat du ministère, a déclaré qu'actuellement, l'utilisation des véhicules électriques au Laos est urgente pour minimiser le budget d'importation du pétrole, ajoutant que la valeur des importations de ce produit au Laos est relativement élevée, représentant 20 % de la valeur totale du pays.Selon Bouavanh Volavong, les véhicules utilisant du pétrole ont des impacts négatifs sur l'environnement et la société. Parallèlement, le Laos dispose d'un grand potentiel de production d'électricité. Promouvoir l'adoption des véhicules électriques à l'échelle nationale est donc la bonne direction pour tirer parti des ressources internes et garantir la balance commerciale.Actuellement, l’utilisation des véhicules électriques au Laos se heurte encore à de nombreux obstacles, tels que les usines de fabrication ou d’assemblage de véhicules électriques au Laos sont limitées. En outre, le système routier du Laos ne répond pas aux normes adaptées aux véhicules électriques, en particulier sur les itinéraires non urbains, tandis que le nombre de bornes de recharge n'a pas encore satisfait à la demande réelle.- VNA