Le Laos encourage les gens à utiliser véhicules électriques. Photo: laotiantimes

Vientiane, 13 février (VNA) - Le gouvernement lao a promu les véhicules électriques qui, espère-t-il, contribueront à minimiser les importations de carburant et à assurer l'approvisionnement énergétique du pays.Thongphat Inthavong, vice-ministre de l'Énergie et des Mines, a déclaré que les Lao ont commencé à utiliser davantage les véhicules électriques après les pénuries de carburant et l'augmentation des prix du carburant. Les véhicules électriques devraient représenter 1 % de toutes les automobiles au Laos d'ici 2025 et plus de 30 % d'ici 2030.Actuellement, 20 bornes de recharge sont disponibles au Laos et 18 distributeurs d'automobiles à essence ont commencé à importer des véhicules électriques à vendre dans le pays.Le pays compte au total 3.201 véhicules électriques, dont 1.428 voitures et 1.773 motos, tous importés avec l'aide de l'aide internationale et du secteur privé.- VNA