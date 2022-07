Photo d'illustration : AFP/VNA

Vientiane (VNA) - Le Laos a enregistré un excédent commercial de plus de 400 millions de dollars avec le Vietnam au cours des six premiers mois de cette année, hors commerce d’électricité, selon le ministère lao de l’Industrie et du Commerce.



Le ministère a indiqué qu’au cours de cette période, le Laos a gagné environ 620 millions de dollars grâce à l’exportation de marchandises vers le Vietnam d’où il a importé environ 216 millions de dollars de marchandises.



Pendant ce temps, les revenus d’exportation du Laos générés par le marché chinois au cours des six premiers mois de cette année ont atteint 1,13 milliard de dollars, tandis que les importations se sont établies à 680 millions de dollars.



Cependant, le pays a souffert d’un déficit commercial avec la Thaïlande, avec des exportations de 565,5 millions de dollars et des importations de 1,6 milliard de dollars, selon le ministère.



Il a déclaré que le Vietnam est un investisseur étranger majeur et un partenaire commercial principal du Laos.



L’année dernière, le commerce entre le Laos et le Vietnam a atteint 1,37 milliard de dollars, en hausse de 33% sur un an, y compris les importations du Vietnam de 780 millions de dollars, soit un bond de 70% par rapport à l’année précédente.



Le Vietnam exporte principalement du fer et de l’acier, du carburant, des engrais, des légumes, de la céramique, des fils électriques, du papier et des textiles vers le Laos d’où il importe des minerais et autres minéraux, des engrais, du bois et des produits du bois, du caoutchouc et des légumes. – VNA