Le vice-Premier ministre lao Kikeo Khaykhamphithoune. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Laos attache une grande importance à sa grande amitié, à sa solidarité spéciale et à sa coopération intégrale avec le Vietnam.



C’est ce qu’a déclaré Kikeo Khaykhamphithoune, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre, président du Comité central de prévention et de contrôle du COVID-19 du Laos, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Lors de cette interview sur la prochaine visiste d’amitié officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, le vice-Premier ministre lao a indiqué que le Vietnam serait le premier pays où Thongloun Sisoulith effectuerait une visite officielle après son élection aux postes de secrétaire général du PPRL et de président du Laos.



Lors de son séjour, outre des rencontres et séances de travail avec les dirigeants du Vietnam, le secrétaire général du PPRL et président du Laos prononcera un discours à l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh pour réaffirmer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays, a-t-il annoncé.



Le vice-Premier ministre lao a par ailleurs insisté sur l’entraide entre le Vietnam et le Laos dans la lutte contre le COVID-19 malgré leurs propres difficultés, soulignant qu’il s'agissait de l'un des domaines de coopération les plus remarquables et les plus efficaces entre les deux pays ces derniers temps. Il a notamment rappelé les échanges d’informations entre les dirigeants des deux pays, l’envoi par le Vietnam de matériel médical et de spécialistes au Laos pour assister le personnel médical lao dans le combat contre le coronavirus.



Le Vietnam a été le premier pays à envoyer un vol spécial transportant du matériel médical et des experts au Laos pour aider le Laos à lutter contre la deuxième vague épidémique, a ajouté Kikeo Khaykhamphithoune.



En plus de l'entraide entre les deux Etats, les ministères, les agences et les localités des deux pays font également des dons pour se soutenir, a-t-il indiqué.



A cette occasion, le vice-Premier ministre lao a remercié le Vietnam pour son aide opportune, préciseuse et efficace dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Il a assuré que son pays utiliserait l’aide vietnamienne de la manière la plus efficace. -VNA