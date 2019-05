La cérémonie de lancement du "Mois de l’action humanitaire". Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le « Mois de l’action humanitaire » a été lancé le 11 mai à Hanoï, en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et du vice-Premier ministre Vu Duc Dam et d’autres. C'est la première fois que cet événement est organisé à l'échelle nationale.

Le « Mois de l’action humanitaire » est organisé pour marquer la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (8 mai) et promouvoir les activités humanitaires visant à aider les personnes vulnérables de la société. Cet événement s'étend du 1er au 31 mai avec les activités principales se déroulant du 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au 19 mai (date de naissance du Président Ho Chi Minh, fondateur et président d’honneur de la Croix rouge vietnamienne).

S'exprimant à la cérémonie de lancement, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a affirmé que le Parti et l'État respectaient et soutenaient toujours les principes et objectifs du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces derniers ont toujours créé les meilleures conditions possibles pour les activités de la Croix rouge vietnamienne.

Il a aussi apprécié les contributions de la Croix rouge vietnamienne, la coopération et l’assistance du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que la participation des millions de volontaires et de philanthropes aux activités humanitaires visant à aider des millions de personnes et des centaines de milliers de familles en difficulté.

Selon la présidente de la Croix rouge vietnamienne, Nguyen Thi Xuan Thu, en 2018, le «Mois de l’action humanitaire » avait été mis à titre d’essai à Hanoi et dans de nombreuses localités du pays, connaissant des résultats positifs. Plus de 243 milliards de dongs (10,4 millions de dollars) ont été mobilisés pour aider 626.000 personnes défavorisées.

Le «Mois de l’action humanitaire » est organisé dans tout le pays afin de sensibiliser davantage les autorités de tous les niveaux sur les activités humanitaires et de promouvoir cet événement au sein de la communauté, a-t-elle ajouté.

De nombreuses activités sont prévues durant ce mois, y compris la collecte de fonds, le don de sang et un programme de messagerie en faveur de ces personnes défavorisées. -VNA