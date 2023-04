Photo: Internet

Moscou (VNA) - Le lait Agusha, célèbre marque d'aliments pour bébés en Russie, est officiellement distribué au Vietnam.

Née en 2001, la marque Agusha est actuellement l'une des plus populaires sur le marché russe dans le domaine de la nutrition pour bébés.

Afin de développer et d'élargir le domaine des soins maternels et infantiles, le groupe PepsiCo a officiellement introduit les produits laitiers Agusha sur le marché vietnamien par l'intermédiaire de son partenaire officiel, la Sarl Baby Corporation Vietnam, une filiale de BFC GROUP, créé en 2015, qui est le distributeur exclusif des produits laitiers Agusha en Russie.

Actuellement, le réseau de distribution d'Arusha couvre 11 villes et provinces des trois grandes régions du Vietnam : Nord - Centre - Sud. Les produits laitiers Agusha sont vendus dans les magasins, les supermarchés et sur les trois plus grands sites d’e-commerce, à savoir Shopee, Lazada et Tiki. -VNA