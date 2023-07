Photo: VNA

Kerala (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Kerala, un État situé au Sud-Ouest de l'Inde, du 4 au 6 juillet, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Nguyên Thanh Hai, a rencontré le gouverneur Sri. Pinarayi Vijayan, et d’autres officiels de cet Etat.

L'ambassadeur Nguyên Thanh Hai a fait savoir qu'à partir du 12 août, Vietjet ouvrirait un vol direct de la ville de Kochi du Kerala vers Hô Chi Minh-Ville, avec une fréquence de quatre vols par semaine.

Il s'agit d'une percée, contribuant à renforcer la coopération entre le Kerala et les localités du Vietnam, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le gouverneur Sri. Pinarayi Vijayana a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec les localités du Vietnam, notamment dans les échanges de délégations, l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'informatique, l'entrepreneuriat, l'éducation.

Nguyên Thanh Hai a visité le parc technologique de Trivandrum et discuté des potentiels et des opportunités de coopération. Actuellement, un certain nombre d'entreprises implantées dans ce parc collaborent avec des entreprises vietnamiennes pour fournir des solutions technologiques dans certains domaines, dont les véhicules électriques. De plus, de nombreuses entreprises continueront d'accueillir des étudiants vietnamiens pour des stages.

Afin de se préparer à une nouvelle vague de touristes lorsque le vol direct Kochi - Hô Chi Minh-Ville sera mis en service en août prochain, l'ambassade du Vietnam en Inde s'est coordonnée avec Vietjet Air afin de lancer un programme de promotion du tourisme et du commerce.

En 2019, avant le déclenchement de la pandémie de COVID, le nombre de visiteurs de Kochi au Vietnam avait atteint plus de 11.300. On s'attend à ce que la nouvelle ligne de Vietjet aide à amener environ 1.500 passagers supplémentaires par mois au Vietnam depuis cette région de l'Inde. -VNA