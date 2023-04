Hanoi (VNA) – La cuisine vietnamienne est depuis longtemps très populaire à travers le monde. En plus des plats iconiques comme le pho, le banh mi, le bun cha ou encore de célèbres marques de café, le jus de canne à sucre séduit de plus en plus d’étrangers.

Le jus de canne à sucre du Vietnam séduit de plus en plus d’étrangers. Photo : dienmayxanh.vn



En République de Corée : les clients font la queue pour acheter du jus de canne à sucre du Vietnam

Sur les réseaux sociaux, un clip sur un extracteur de jus de canne à sucre sur chariot «Made in Vietnam» dans les rues sud-coréennes a récemment suscité la curiosité des internautes. Même s’il ne s’agit que d’un très petit chariot, il a attiré beaucoup d’attention.

De nombreux employés sont occupés à presser la canne à sucre pour servir les clients qui font de longues files d’attente.

Selon la vendeuse, en seulement 2 jours, la boutique a pressé jusqu’à 900 kg de canne à sucre et la bagasse s’entasse dans de grands sacs. Cela démontre l’attirance des Coréens pour cette boisson sucrée.

Le clip a rapidement attiré l’attention de nombreuses communautés en ligne. Les internautes et les Vietnamiens vivant en République de Corée l’ont largement commenté.

Personne ne pensait que cette boisson et ce chariot «légendaire» seraient autant populaires dans le pays du kimchi.



Outre la République de Corée, le jus de canne à sucre est également très apprécié en Europe.

Il y a 3 ans, les internautes ont partagé des informations sur le fait que les meilleures cannes à sucre de Tây Ninh (Sud) ont été congelées et transportées du Vietnam en France pour faire une boisson servie sur place.

Il existe de nombreux restaurants à Paris qui vendent du jus de canne à sucre vietnamien.

C’est Christophe Luijer, un homme d’affaires français, qui a apporté des cannes à sucre de Tây Ninh et une presse à canne à sucre du Vietnam en Europe pour créer une boisson appréciée de nombreux Européens.

Dans une interview accordée à un journal français, il a révélé que l’importation de la canne à sucre fraîche du Vietnam était initialement assez difficile, car cela coûte jusqu’à 2 000 dollars la tonne et la canne à sucre fermente en une semaine.

Alors, il a eu l’idée d’éplucher et de laver les cannes à sucre au Vietnam, puis de les couper en morceaux d’environ 50 cm de long et de les congeler par sac de 15 kg avant de les expédier en Europe.

Avec l’importation réussie des meilleures cannes à sucre de Tây Ninh, le jus de canne à sucre vietnamien a été servi dans les restaurants parisiens et est apprécié de la population locale.

En plus de l’Europe, le jus de canne à sucre vietnamien est également vendu aux États-Unis.

Le jus de canne à sucre de la société par actions Vinamit breveté aux États-Unis. Photo: vnexpress.net

Dans les magasins vietnamiens aux États-Unis, le prix d’un verre de jus de canne à sucre Long An (Sud) pur pressé coûte 5 dollars (environ 115 000 dôngs).



Au Japon, les lieux vendant du jus de canne à sucre se multiplient. Ce délicieux jus est fourni par un étudiant vietnamien pour 269 JPY (60 000 dôngs) le verre.

Le jus de canne à sucre est l’une des boissons de rue les plus populaires au Vietnam, surtout en été, car il rafraîchit et redonne de l’énergie.

De nombreux touristes étrangers au Vietnam tombent également amoureux du goût de ce jus.

La caractéristique la plus particulière du jus de canne à sucre est sa fraîcheur, car il est pressé et utilisé sur place.

Il n’est donc pas trop surprenant que les chariots de jus de canne à sucre dans les pays étrangers suscitent la curiosité de nombreuses personnes qui seront conquises par le goût sucré dès la première dégustation. – NDEL/VNA