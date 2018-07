Moscou, 7 juillet (VNA) - Le journal Nhan Dan (People), organe central du Parti Communiste du Vietnam, a officiellement ouvert son bureau de représentation à Moscou, en Russie, le 6 juillet, devenant le 4e organe de presse du Vietnam à ouvrir une succursale dans le pays.

Thuan Huu, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, rédacteur en chef du journal Nhan Dan, à la cérémonie d'ouverture de son bureau de représentation en Russie. Photo : VNA

Etaient présents à la cérémonie d’ouverture Thuan Huu, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, rédacteur en chef du journal Nhan Dan, chef adjoint de la Commission centrale de la Propagande et de l'Éducation du PCV et président de l'Association des journalistes du Vietnam; l'ambassadeur vietnamien en Russie Ngo Duc Manh; et Nicolai Nozdrev, Directeur du 3e Département asiatique des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.Des représentants des associations d'amitié russes, de l'Association vietnamienne en Russie et des organes de presse russes et vietnamiennes ont également participé à l'événement.Dans son discours d'ouverture, le rédacteur en chef, Thuan Huu, a souligné la bonne relation entre les deux pays, affirmant qu'ils ont établi un partenariat stratégique intégral et que la coopération bilatérale a connu des développements positifs au cours des dernières années.Il a souligné l'importance de l'établissement du bureau du journal Nhan Dan en Russie, notant que cela contribuera à introduire et promouvoir les images de la terre et du peuple vietnamiens, ainsi que le développement du pays de l'Asie du Sud-Est au peuple russe.Pour sa part, Nicolai Nozdrev a affirmé qu'il s'agissait d'un événement important, car le bureau aidera à refléter les informations sur le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie et à apporter rapidement des informations sur la Russie aux Vietnamiens.L'ambassadeur Ngo Duc Manh a déclaré que les bureaux de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), de la Télévision du Vietnam et de la Radio du Vietnam et du journal Nhan Dan fourniraient plus d'informations sur les relations bilatérales, le peuple et la culture russes, ainsi que sur les activités de la communauté vietnamienne dans le pays européen, contribuant à renforcer la relation traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre la Russie et le Vietnam. - VNA