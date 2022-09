Spectacle marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Laos et le Vietnam. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le journal Pasaxon du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) a publié le 27 septembre un article sur les significations importantes de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos en 1962.



Selon l’auteur, l’établissement des relations diplomatiques bilatérales il y a 60 ans était un événement d'importance historique dans les relations d’amitié et de solidarité spéciales entre les deux pays. C’était également un événement important et un nouveau tournant dans la victoire diplomatique des forces révolutionnaires des deux Partis et des deux nations, a-t-il affirmé en rappelant la situation et le contexte à ce moment-là.



L'article a enfin insisté sur le développement intégral et l’approfondissement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays. -VNA