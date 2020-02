Lors de cette cérémonie, le journal s’est vu décerner l’Ordre du Travail de deuxième classe du Président de la République et un satisfecit du Comité de la propagande et de l’éducation du CC du PCV. Photo: CPV

Hanoï (VNA) - Le Journal en ligne du Parti communiste du Vietnam (PCV) a organisé l'après-midi 13 février à Hanoï une cérémonie de célébration de son 20e anniversaire et de réception de l’Ordre du Travail de deuxième classe.



Un évènement organisé avec un parterre d’invités composé de dirigeants et représentants de la Commission de la propagande et de l’éducation du Comité central (CC) du PCV, de ministères et d’organes relevant du CC du PCV, de partenaires, de plusieurs organes de presse, de collaborateurs et travailleurs du Journal.



Regard rétrospectif sur 20 années passées

Fondé le 31 janvier 2000, le Journal en ligne du PCV a été lancé sous le nom «le site web du PCV» ; et en 2005, son nom a été changé en «Journal en ligne du PCV».

Ce journal compte plus de 100 cadres et salariés, et quelque 200 collaborateurs. Il a toujours bien assumé ses fonctions d’être sur Internet la voix du PCV, de l’Etat et du peuple du Vietnam.

Sous la direction directe du Comité de la propagande et de l’éducation du CC du PCV, le contingent de cadres et travailleurs du Journal n’a cessé de s’efforcer de surmonter les difficultés pour bien accomplir les tâches confiées et affirmer sa position dans le réseau de la presse révolutionnaire du Vietnam.

Il a reçu en 2008 l’Ordre du Travail de troisième classe pour ses contributions.



Actuellement, le Journal est l’un des journaux multilinguistiques de premier rang au Vietnam, avec 4 versions en vietnamien, en français, en chinois et en anglais.



Chaque jour, on y dénomme de centaines d’articles et de reportages qui reflètent la situation dans tous les domaines du pays et les actualités du monde, contribuant à rejeter les fausses allégations et arguments des forces hostiles, à protéger fermement les fondements idéologiques du PCV.

Le journal organise souvent des séminaires sur des questions d’actualité dans les domaines de l’économie, de la société, de la culture, de la mer et des îles du Vietnam,...



Parallèlement à la réalisation de ses fonctions de propagande et d’information, il organise annuellement des programmes humanitaires et caritatifs tels «Printemps sur l’archipel de Truong Sa (Spratly)», «Mau hoa do» (Fleurs rouges), «la couleur du drapeau que j’aime»,… Ils visent à reconnaître les grandes contributions des morts pour la Patrie, des soldats blessés, des Mères héroïnes, des familles de personnes méritantes, des soldats en mission en mer et sur les îles pour défendre la souveraineté maritime et insulaire du pays,…



Des centaines des milliards de dongs, et des milliers de «maisons du cœur» ont été remis. Des dizaines des milliers de bourses d’études ont été attribués à des élèves démunis ayant de bons résultats scolaires, de l’ensemble du pays.



Lors de cette cérémonie, le journal s’est vu décerner l’Ordre du Travail de deuxième classe du Président de la République et un satisfecit du Comité de la propagande et de l’éducation du CC du PCV pour ses performances et contributions au processus d’édification et de protection de la Patrie. - CPV/VNA