Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Situé à une soixantaine de kilomètres de Can Tho, le jardin de Bang Lang est l’endroit idéal pour observer les grands échassiers. Bang Lang, littéralement lilas des Indes, est une fleur de couleur violette qui ne fleurit qu’en été. Pour vous rendre sur ce site incroyable, vous avez deux possibilités. Le plus rapide est d’emprunter la route serpentant entre les rizières et les rangées de bambous. Mais le plus intéressant, et de loin le plus poétique, est de sillonner en barque sur le fleuve Hâu entre les rideaux violets des lilas des Indes.Le jardin de Bang Lang s’étend sur 12.500 m2 et abrite une colonie de 200.000 échassiers. Il est la propriété de Mr Nguyên Ngoc Thuyên, un agriculteur plus connu sous le nom de Bay Thuyên.«Mon jardin existe depuis 1983. À l’époque, il n’y avait que quelques centaines de cigognes. En 1992, les oiseaux sont arrivés en masse, ce qui m’a obligé à élargir leur espace d’habitation. Les touristes y viennent nombreux depuis que mon jardin a été proposé comme site à visiter par le service touristique local », a-t-il partagé.Une vingtaine d’espèces d’oiseaux nichent dans le jardin de Bang Lang et parmi elles, des aigrettes, des hérons, des blongio de Chine, des ibis, des canards colvert, des pélicans, des bihoreau gris, des mésanges charbonnière. Le moment idéal pour les observer en hiver, est le matin, vers 6 heures, quand les aigrettes partent à la chasse. Si vous n’êtes pas du matin, ce n’est pas très grave, le spectacle des oiseaux qui reviennent au crépuscule, vers 17 heures, est absolument magique.