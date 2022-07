Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un colloque a eu lieu le 6 juillet à Hanoï pour partager les expériences et les suggestions politiques du Japon pour le Vietnam dans l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en œuvre de l'économie circulaire.

Il a été organisé conjointement par l'Institut de stratégie et de politique sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE), l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et le cabinet de conseil en ingénierie japonais Nippon Koei Vietnam International (NKV), dans le but d’élaborer un plan d'action sur l'économie circulaire au Vietnam.

Hosono Tomoyuki, chef du groupe de chercheurs de JICA/NKV, a partagé les résultats d’une enquête de la JICA sur l'économie circulaire au Vietnam.

Il a déclaré que son objectif principal était de collecter des informations de base sur l'économie circulaire au Vietnam et au Japon ; d'analyser la structure du cadre réglementaire de l'économie circulaire au Vietnam et la vision du Japon pour l'économie circulaire ; d'élaborer les plans de base pour la construction d'une société circulaire, et de fournir des recommandations sur un projet de cadre du Plan d'action national sur l'économie circulaire au Vietnam basé sur les expériences du Japon et d'autres pays.

Le concept d'une économie circulaire existe au Japon depuis 1999 dans le but de relever les défis liés à l'environnement et aux ressources naturelles pour le développement durable du pays au 21e siècle.

Lai Van Manh, représentant d'ISPONRE, a donné aux participants un aperçu sur le Plan d'action national sur l'économie circulaire au Vietnam, affirmant que les ministères et les autorités provinciales devraient intégrer l'économie circulaire dans leur stratégie, planification, programmes et projets ; et promouvoir la gestion et le recyclage des déchets.

Les entreprises devraient prendre des mesures pour réduire leur dépendance aux ressources naturelles, accélérer le recyclage des déchets tout au long du processus de production et de distribution de leurs produits, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement devrait donner une feuille de route et des incitations pour la mise en œuvre d’une économie circulaire approprié à la situation du Vietnam.

Le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles a élaboré le Plan d'action national sur l'économie circulaire qui devrait être publié avant le 31 décembre 2023.-VNA