Gia Lai (VNA) – Le Comité populaire de la ville de Pleiku a organisé le 23 mai une cérémonie pour planter 24 cerisiers offerts par le Japon à la province de Gia Lai, dans les Hauts Plateaux du Centre, dans le cadre du programme "Rencontre Gia Lai - Japan 2022".

La cérémonie de plantation de 24 cerisiers dans la province de Gia Lai. Photo : gialai.gov.vn

Ce cadeau est un symbole de solidarité, d’amitié entre le Vietnam en général et la province de Gia Lai avec le Japon en particulier.

"Rencontre Gia Lai - Japan 2022 " tenue du 22 au 23 mai 2022 fait partie d’une série d’événements pour célébrer le 90e anniversaire de la fondation de la province de Gia Lai.

Il s’agissait d’un événement politique et culturel important, afin de promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre Vietnam en général, la province de Gia Lai en particulier et le Japon.

Cet événement a également offert l’occasion de promouvoir le potentiel et les atouts de la province de Gia Lai auprès des organisations, entreprises et localités japonaises ; de renforcer les échanges et la coopération entre les entreprises des deux pays ; de présenter les produits des entreprises et promouvoir les échanges culturels entre les peuples.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial Kpă Thuyên a exprimé son plaisir de recevoir ce cadeau significatif que sont les 24 cerisiers à planter dans la terre héroïque, fidèle et ambitieuse de Pleiku. Les cerisiers pousseront et fleuriront, et seront à jamais un symbole de de solidarité des deux peuples vietnamien et japonais dans la province.

Il a demandé au comité de gestion de la place Dai Doan Kêt de prendre soin et de bien protéger les cerisiers pour créer un cadre de vie vert, propre et beau, attirer des investissements dans la construction pour devenir un point culminant pour le développement du tourisme, en vue de la construction de la ville de Pleiku - Plateau verte pour la santé.

Lors de la cérémonie, le directeur du Centre d’échange Japon-Vietnam au Vietnam, Sho Shiratori, a déclaré que la fleur de cerisier symbolise l’esprit, la culture du peuple japonais, l’humilité, ainsi que la fierté des Japonais.

Il s’est déclaré convaincu que ce cadeau contribuera à renforcera l’amitié avec la province de Gia Lai et accroîtra la compréhension et les relations entre les deux parties dans les temps à venir. – NDEL/VNA