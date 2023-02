Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a souligné que le Japon était l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, lors d'une cérémonie organisée par l'ambassade du Japon au Vietnam le 23 février pour célébrer le 63e anniversaire de l'empereur japonais Naruhito.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue japonais Kishida Fumio. Photo : VNA

Les similitudes dans la culture, les liens historiques et les sentiments amicaux que les peuples du Vietnam et du Japon se donnent ainsi que de nombreux intérêts communs ont étroitement lié les deux nations, a déclaré le vice-Premier ministre Tran Luu Quang.

Saluant l'empereur, l'impératrice, la famille royale ainsi que le gouvernement et le peuple du Japon, Tran Luu Quang a souligné que les relations entre le Vietnam et le Japon ont été initiées au 8e siècle.

Les bateaux marchands japonais sont arrivés à Hoi An au XVIe siècle, contribuant à la formation de la zone commerciale animée du Vietnam et menant à l'histoire d'amour romantique entre le commerçant japonais Araki Sorato et la princesse vietnamienne Ngoc Hoa au 17e siècle, a-t-il déclaré.

Le vice-Premier ministre Tran Quang Luu lors de la cérémonie de célébration. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre vietnamien a noté que le Japon était l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam. Les relations bilatérales se sont développées rapidement et heureusement dans tous les domaines, d'autant plus que les deux parties ont établi leur vaste partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie en 2014, a-t-il déclaré.

Il a souligné que le Japon a toujours été l'un des principaux partenaires stratégiques du Vietnam, avec des échanges réguliers de délégations à haut et à tous les niveaux. Les deux pays se sont apporté un soutien pratique et utile pendant la pandémie de COVID-19, a-t-il déclaré, ajoutant que le Japon est le plus grand fournisseur d'APD du Vietnam et le deuxième partenaire en matière de main-d'œuvre, le troisième en investissement et en tourisme et le quatrième en commerce.

La coopération décentralisée est un point positif dans les relations bilatérales avec plus de 70 paires de localités partageant des accords de coopération.

Actuellement, la communauté vietnamienne de près de 500.000 personnes au Japon est devenue la deuxième plus grande communauté étrangère du pays, a-t-il noté.

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré que le Vietnam et le Japon se sont étroitement coordonnés dans les forums et mécanismes multilatéraux aux niveaux régional et mondial tels que l'ONU et la sous-région du Mékong, tout en travaillant en étroite collaboration dans la facilitation de l'économie et du commerce grâce à la mise en œuvre de l'Accord global et progressif pour le transport. -Partenariat du Pacifique (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP).

La relation Vietnam-Japon est en bonne période avec la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année, a-t-il déclaré, exprimant sa conviction que le partenariat stratégique étendu bilatéral entrera dans une nouvelle période de développement avec un partenariat plus intégral, efficace et durable, répondant aux aspirations et aux intérêts des peuples des deux parties et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam Yamada Takio a déclaré que la relation Japon-Vietnam est à son apogée dans l'histoire. Malgré les changements dans la région et dans le monde, les deux parties se considèrent toujours comme un partenaire stratégique important et étendent leurs liens à tous les domaines.

Le diplomate a affirmé que le Japon espère travailler avec le Vietnam dans la promotion d'activités pour la paix et la prospérité dans la région, soulignant que le Vietnam est l'un des partenaires importants dans la mise en œuvre de la stratégie indopacifique libre et ouverte du Japon.

Exprimant son espoir que les entreprises japonaises augmenteront leurs investissements au Vietnam et lanceront de nouveaux projets, le diplomate a déclaré que cela créerait une circulation positive pour l'économie de chaque pays.

En 2023, parallèlement aux investissements et au commerce, le Japon vise à renforcer les relations bilatérales dans les domaines des infrastructures, de l'APD, de la transformation numérique, de la transition verte, de l'industrialisation et de la modernisation, et du développement des ressources humaines afin de créer une dynamique pour la croissance des liens, a-t-il déclaré. - VNA