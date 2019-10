Des Vietnamiens reçoivent des consultations au centre de consultations de guichet unique. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Ces dernières années, de nombreuses villes et provinces du Japon ont créé des centres de consultations via le mécanisme de guichet unique pour les étrangers, dont les travailleurs vietnamiens, afin de les aider à s'intégrer rapidement à la vie locale.

Cela fait partie d'une enveloppe de politiques de 126 points adopté par le gouvernement japonais à la fin de l'an dernier, qui prévoit notamment la création d'environ 100 centres de consultations de guichet unique pour faciliter la vie quotidienne des étrangers. La plupart de ces centres ont notamment lancé des services de consultations directes en vietnamien, dont celui de la préfecture japonaise de Gunma qui est entrée en activité à partir de 1er juillet 2019.

Ce centre est ouvert du 9h00 à 17h00 tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Les conseillers directs sont disponibles en vietnamien, en anglais, en chinois, en espagnol et en portugais. En outre, le centre propose des services de conseils en six autres langues par le biais des logiciels de traduction automatique.

Il fournit aux étrangers dans cette localité des consultations sur des questions essentielles de la vie telles que les procédures d’enregistrement de la résidence, l’emploi, l’éducation, le bien-être social, les soins médicaux, etc.

À la fin d'octobre 2018, la préfecture de Gunma comptait 5.950 Vietnamiens, soit 0,3% de la population locale. Plus de 3.400 d'entre eux étaient des stagiaires, représentant 41,5% du nombre total de stagiaires étrangers à Gunma. -VNA