Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue japonais Kishida Fumio à la réunion entre l'ASEAN et ses partenaires au Cambodge en 2022. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement japonais avait annoncé son invitation de dirigeants vietnamiens à assister au Sommet du G7 à Hiroshima, prévue les 20 et 21 mai, a annoncé la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang, lors du point presse périodique du ministère, tenu le 23 mars à Hanoï.

Des médias étrangers analysent que la volonté du Japon d'inviter le Vietnam et l'Indonésie au Sommet du G7 montre que le pays attache de l'importance aux relations avec l'ASEAN et souhaite les reclasser au niveau du partenariat intégral. Concernant l’analyse, Pham Thu Hang a affirmé que le Vietnam avait hautement apprécié les progrès solides et substantiels dans les relations ASEAN – Japon qui apportaient des contributions positives à l'objectif commun comme la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité.



"Le Vietnam se félicite et se tient prêt à travailler avec les pays de l'ASEAN et le Japon pour porter les relations bilatérales à la nouvelle hauteur, s’orientant vers la célébration des 50 ans des relations ASEAN-Japon en 2023", a déclaré Pham Thu Hang. - VNA