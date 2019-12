Photo : Reuters



New Delhi (VNA) – Lors du premier dialogue ministériel 2+2 entre le Japon et l’Inde tenu le 30 novembre à New Delhi, les deux parties ont discuté des questions régionales d’intérêt commun, dont la sécurité en Indo-Pacifique.

Dans une déclaration commune publiée après le dialogue, les deux pays ont appelé à renforcer la coopération internationale et le partage d’informations de renseignement pour lutter contre le terrorisme.

Le Japon et l’Inde ont réaffirmé l’importance du rôle central et de la solidarité de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) dans la promotion de la paix et de la prospérité en Indo-Pacifique, tout en affirmant leur volonté de coopérer avec l’ASEAN pour atteindre les objectifs communs.

S’agissant de la Mer Orientale, l’Inde et le Japon ont réaffirmé l’importance de la liberté de navigation et de survol, du commerce légal sans restrictions, du règlement pacifique des différends sur la base du respect complet des processus juridiques et diplomatiques conformes aux principes largement reconnus du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le dialogue ministériel 2+2 entre l’Inde et le Japon a été organisé selon une décision du Premier ministre indien Narendra Modi et de son homologue japonais Shinzo Abe en octobre dernier. La délégation indienne était conduite par le ministre de la Défense, Rajnath Singh, et le ministre des Affaires étrangères, Subrahmanyan Jaishankar. La délégation japonaise était dirigée par le ministre de la Défense, Taro Kono, et le ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi.

Le prochain dialogue ministériel 2+2 sera organisé à Tokyo. La date exacte n’est pas encore confirmée. -VNA