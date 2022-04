Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a déclaré à la presse à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Kishida Fumio, les 30 avril et premier mai, que les relations entre les pays ont fait des progrès solides vers l’"ouverture d’une nouvelle phase".

Le Premier ministre japonais Yamada Takio. Photo : Kyodo/VNA

Au cours de sa visite, la première depuis son entrée en fonction en octobre 2021, le chef du gouvernement japonais rencontrera le Premier ministre Pham Minh Chinh, un de ses amis de longue date, à peine six mois après la visite officielle de son homologue vietnamien au Japon en novembre 2021, a-t-il fait savoir.

Les deux dirigeants avaient affirmé lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Japon en novembre 2021 que les relations Japon-Vietnam disposaient d’un immense potentiel, qui étaient les relations non seulement bilatérales mais aussi stratégiques dans la région et le monde, a indiqué le diplomate.

A cette occasion, les deux pays avaient publié une déclaration conjointe sur l’ouverture d’une nouvelle ère dans le partenariat stratégique étendu bilatéral pour la paix et la prospérité en Asie, et la liste des projets à hauteur de leurs relations.

Depuis cette visite, la portée de la coopération s’est étendue des relations économiques bilatérales à la coopération sur la politique et la sécurité, ainsi que sur les questions régionales et internationales.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio. Photo : VNA



Les deux pays ont fait des progrès significatifs dans chaque domaine. Je pense que les relations nippo-vietnamiennes ont fait des progrès solides vers "l’ouverture d’une nouvelle étape" et continueront à se développer davantage à l’avenir, a déclaré le diplomate.

Les Premiers ministres Yamada Takio et Pham Minh Chinh sont tous membres clés de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam et ont construit une relation de confiance mutuelle profonde, a ajouté l’ambassadeur.

J’espère que le Premier ministre Yamada Takio aura des discussions franches avec les responsables du gouvernement vietnamien, dirigé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, à travers lesquelles les relations entre les deux pays se développeront davantage, a-t-il plaidé.

Dans le contexte où les activités d’investissement dans le monde sont restreintes par l’épidémie de Covid-19, les entreprises japonaises sont toujours très intéressées et désireuses d’investir au Vietnam, a noté l’ambassadeur Yamada Takio.

Des ouvriers de la SARL japonaise Foster dans le VSIP Bac Ninh. Photo : VNA



Pour preuve, la Conférence de promotion des investissements entre le Vietnam et le Japon organisée lors de la visite au Japon du Premier ministre Pham Minh Chinh avait attiré la participation en présentiel et en ligne de 1.000 personnes, et au cours de laquelle 45 protocoles d’accord d’une valeur totale de 12 milliards de dollars ont été conclus.

Rappelant l’engagement du Vietnam à la neutralité carbone d’ici 2050, déclaré par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la COP26, le diplomate a fait savoir que lors de la visite au Japon du dirigeant vietnamien, le ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement Trân Hông Hà et le ministre japonais de l’Environnement, Yamaguchi Tsuyoshi Michael, ont signé un plan de coopération sur la réponse au changement climatique vers l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Le Vietnam et le Japon avaient signé en octobre 2021 un protocole d’accord sur le mécanisme de crédit conjoint (JCM), pour renforcer la capacité de mise en œuvre d’activités de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la crise climatique.

Au Vietnam, 40 projets JCM ont été approuvés jusqu’à présent et le Japon continuera à promouvoir la coopération sous cette forme dans les temps à venir. – VNA