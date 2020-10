Un aéroport à Tokyo, au Japon. Photo: japanvisitor.com

Tokyo (VNA) - Les gouvernements japonais et vietnamien devraient parvenir à un accord pour permettre aux hommes d'affaires de reprendre leurs déplacements entre les deux pays pour les voyages d'affaires à court terme dès ce mois-ci, selon le journal Yomiuri.



Le Vietnam sera le troisième pays dans lequel le gouvernement japonais autorisera les visiteurs de courte durée à faire des allers-retours, après Singapour et la République de Corée.



Ces voyageurs pourraient être exemptés de la quarantaine de 14 jours s'ils remplissent les conditions suivantes: ils sont testés pour le coronavirus avant le départ et à l'arrivée; ils fournissent leur itinéraire à l'avance; et ils se rendent uniquement dans des lieux liés au travail.



Les deux parties approuveraient cet accord lors d'un entretien lorsque le Premier ministre Yoshihide Suga effectuera son premier voyage à l'étranger au Vietnam au milieu d'octobre, depuis sa prise de fonction le 16 septembre.



En 2019, 1.943 entreprises japonaises opéraient au Vietnam, soit le double d'il y a 10 ans. Il y avait également environ 40.000 voyageurs d'affaires du Vietnam en 2019, selon l'Office nationale du tourisme du Japon. -VNA