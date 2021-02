Hanoï (VNA) - Selon Reuters, à l'issue de la réunion virtuelle du 3 février, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et du Royaume-Uni ont annoncé une déclaration commune exprimant leur profonde inquiétude devant la situation en Mer Orientale.

L'île An Bang relevant de l'archipel de Truong Sa (Spratly) du Vietnam en Mer Orientale . Photo : VNA

Dans cette déclaration, ils ont exprimé leur opposition à tous les efforts unilatéraux visant à changer le statu quo de ces régions maritimes.

Le ministre japonais des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu et le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi, et leur homologue britanniques Dominic Raab et Ben Wallace, ont réaffirmé l'importance du maintien de la liberté de de navigation maritime et aérienne en Mer Orientale, exhortant en même temps toutes les parties de s'abstenir d'activités susceptibles d'augmenter les tensions.-VNA