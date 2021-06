Hanoï, 21 juin (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a réaffirmé que le Vietnam considère toujours le Japon comme un partenaire stratégique comme un partenaire stratégique de premier rang, fiable et pérenne.

Il a remercié le Parlement, le gouvernement et le peuple japonais pour avoir soutenu le Vietnam dans la lutte contre le COVID-19, notamment en envoyant un million de doses de vaccins dans le pays le 16 juin et en aidant rapidement le Vietnam à mettre en œuvre une stratégie vaccinale dans des localités clés.



Lors d'un entretien en ligne avec le président de la Chambre des représentants du Japon , Oshima Tadamori, le 21 juin, le président de l'AN Vuong Dinh Hue a exprimé son soutien au Japon pour qu'il apporte une contribution positive à la paix et au développement dans la région et dans le monde.

Oshima Tadamori a remercié le Vietnam d'avoir envoyé des masques médicaux au Japon l'année dernière alors que le Japon était confronté à une pénurie de fournitures médicales et d'avoir aidé les entreprises japonaises opérant dans le pays.

Le Japon continuera à travailler en étroite collaboration avec des mécanismes et des organisations internationaux tels que l'Organisation mondiale de la santé, les Nations Unies et les pays du G7 pour offrir des vaccins aux pays du monde entier, a-t-il déclaré, ajoutant que le Japon continuera de fournir des vaccins au Vietnam pour que tous les Vietnamiens soient vaccinés, a-t-il encore souligné.

Le plus haut législateur vietnamien a exprimé son souhait de renforcer la connectivité économique et a souhaité que le Japon continue à renforcer la coordination bilatérale dans le développement du travail et des ressources humaines.



Afin de renforcer les liens entre les deux législatures, Vuong Dinh Hue a proposé que les deux parties améliorent le partage d'expériences pour construire un système juridique stable et créer un environnement propice aux investisseurs nationaux et étrangers, y compris ceux du Japon.



Sur les questions mondiales, les deux parties ont exprimé leur appréciation pour le rôle central de l'ASEAN dans le règlement des problèmes régionaux et mondiaux. Ils ont affirmé l'importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sécurité et la liberté de navigation maritimes et aériennes en Mer Orientale, en respectant la loi et en réglant pacifiquement les différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Ils ont également fait l'éloge des efforts de l'ASEAN pour faire face à la crise au Myanmar. - VNA