En février, le Japon a enregistré un nouveau record d'arrivées en provenance du Vietnam. Photo: PLO

Hanoï (VNA) - Selon l’Office de promotion touristique du Japon (JNTO), en février, le Japon a enregistré un nouveau record d'arrivées en provenance du Vietnam, dépassant de loin 55.295 touristes, le record établi en avril 2019.

Ce mois-là, les Vietnamiens visitant le Japon ont été 55.800 portant à 107.300 leur nombre en janvier et février soit une augmentation de 43,5% par rapport à la même période de 2019 - avant l'épidémie de Covid-19.



Le Vietnam demeure en tête des pourvoyeurs de touristes au Japon en termes de croissance de leur nombre.



Selon la JNTO, mars et avril de chaque année - saison de floraison des cerisiers - sont la période où le Japon accueille de nombreux visiteurs internationaux venus admirer ce spectacle de la nature. De plus, en avril, beaucoup d'étrangers viennent aussi au Japon dans un but d'études ou de travail.



En particulier, 2023 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. La JNTO mène diverses activités promotionnelles avec la "Famille Nhi Thang", ambassadrice du tourisme japonais, et soutient les agences de voyages pour attirer davantage de touristes vietnamiens.



Il y a peu de temps, lors d’une interview accordée à la presse vietnamienne, Yoshida Kenji, représentant en chef de la JNTO au Vietnam, a déclaré : «Le Vietnam est considéré comme l'un des 22 marchés clés pour le tourisme japonais en 2023, et le Japon vise 500.000 touristes vietnamiens cette année». -CPV/VNA