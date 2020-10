Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue japonais Suga Yoshihide. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le porte-parole du Premier ministre japonais Suga Yoshihide lors de sa visite officielle au Vietnam du 18 au 20 octobre, Yoshida Tomoyuki, a informé le 19 octobre des résultats des activités des dirigeants des deux pays dans le cadre de cette visite.

Il a fait savoir que lors de leur entretien, le Premier ministre japonais Suga Yoshihide et son homologue vietnamien Nguyên Xuân Phuc se sont déclarés satisfaits du développement solide et intégral des relations entre le Vietnam et le Japon, avec leur confiance politique élevée ces dernières années ainsi que leur partage et entraide, leur promotion de la coopération internationale dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre Suga Yoshihide a contribué à renforcer la cohésion entre les deux dirigeants, a-t-il déclaré.

Selon Yoshida Tomoyuki, le Premier ministre japonais Suga Yoshihide a affirmé que les relations Japon - Vietnam étaient au meilleur stade de l'histoire des liens bilatéraux, et a souligné que le Japon attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam.

Le dirigeant japonais a également déclaré que le Japon fournissait une assistance technique, du matériel d'une valeur d'environ 4 milliards de yens (40 millions de dollars) et continuerait à coopérer avec le Vietnam dans la prévention et la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Il a apprécié la coopération bilatérale en matière de ressources humaines et affirmé continuer à soutenir la communauté vietnamienne au Japon.

Il a également adressé ses condoléances au Vietnam pour de graves dommages causés par les inondations dans le Centre. Le gouvernement japonais a décidé de fournir une aide d'urgence de certains équipements par le biais de l'Agence japonaise de coopération internationale.

Les deux Premiers ministres ont également discuté d’un certain nombre de nouveaux mécanismes permettant aux Vietnamiens de travailler au Japon et des projets d’aide publique au développement (APD) du Japon pour le Vietnam.

Yoshida Tomoyuki a affirmé que lors de leur entretien, les deux dirigeants ont exprimé une Vision commune visant à parvenir à un "Indo-Pacifique libre et ouvert".

Ils ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation et de survol ainsi que la suprématie en Mer Orientale, en particulier la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

A l'issue de leur entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la cérémonie de signature de 12 documents entre des ministères, des secteurs, des localités et des entreprises des deux pays pour une valeur totale de près de 4 milliards de dollars. -VNA