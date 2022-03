Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Japon est en train d'augmenter ses investissements dans de nombreux secteurs non manufacturiers au Vietnam, tels que la vente au détail, l'éducation, la santé, l'énergie, la finance, l'assurance, les transports et l'immobilier.

Il s'agit d'une transition significative de la production industrielle vers les secteurs de la consommation et de la vente au détail des investisseurs japonais, a déclaré Hirai Shinji, représentant en chef de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Ho Chi Minh-Ville.

De son côté, Furusawa Yasuyuki, directeur général de AEON Vietnam, a constaté un grand changement dans le comportement des consommateurs vietnamiens en raison des impacts du COVID-19. Les entreprises japonaises le considèrent comme une opportunité et augmenteraient leurs investissements au Vietnam.

Les secteurs des services, des équipements et des biens de consommation disposeront d'un énorme potentiel de développement dans un avenir proche, a-t-il ajouté.

Selon une enquête menée par JETRO auprès de plus de 700 entreprises japonaises en activité au Vietnam en 2021, 51,7% des entreprises spécialisées dans les industries manufacturières et 58,7% des sociétés spécialisées dans les secteurs non manufacturiers ont déclaré vouloir étendre leurs activités au Vietnam. -VNA