Tokyo (VNA) - Le Vietnam et le Japon ont signé le 7 août à Tokyo un protocole d’accord sur la mise en place de l’e-gouvernement au Vietnam.

Les signataires étaient le ministre et chef du Bureau du gouvernement Mai Tien Dung et le ministre japonais des Affaires intérieures et des Communications, Masatoshi Ishida.

Au terme de cet accord, les deux parties partageront leurs expériences en matière de l’élaboration d’un cadre juridique et d’institutions, amélioreront la capacité des cadres chargés des technologies de l’information et du système de l’e-gouvernement électronique. Elles envisageront également de renforcer la collaboration à travers l'échange d'experts, l'organisation des séminaires et des cours de formation.

Le ministre et chef du Bureau du gouvernement vietnamien Mai Tien Dung (gauche) et le secrétaire général du Cabinet japonais, Yoshihide Suga. Photo: VNA





Durant son séjour au Japon du 5 au 7 août, Mai Tien Dung a rencontré le secrétaire général du Cabinet japonais, Yoshihide Suga. Il a exprimé son souhait de partager des expériences avec le Japon dans la réforme administrative, l’édification de l’e-gouvernement en vue d'un gouvernement numérique, d'une économie et d'une société numériques.



Il a invité la partie japonaise à accorder une grande attention au renforcement de la coopération entre le Bureau du gouvernement vietnamien et le Bureau du cabinet japonais, à multiplier la visite de délégations à tous les niveaux et à continuer d'aider le Vietnam dans ses efforts de réforme.



Pour sa part, Yoshihide Suga a exprimé son souhait de coopérer avec le Bureau du gouvernement vietnamien dans tous les domaines afin d’approfondir le partenariat stratégique élargi entre le Vietnam et le Japon. Il a promis d’étudier la proposition

du bureau du gouvernement vietnamien concernant l’aide non remboursable du Japon à la mise en place de l’e-gouvernement du Vietnam.

Lors de la rencontre avec le secrétaire général du Parti libéral-démocrate (PLD) du Japon, le Parti au pouvoir, Toshihiro Nikai, également président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, Mai Tien Dung a remercié les membres de l’alliance pour leurs contributions au développement du Vietnam ainsi qu’au resserrement des relations entre le Vietnam et le Japon.



Toshihiro Nikai s'est engagé à contribuer davantage aux relations bilatérales et a souhaité intensifier les échanges entre le PLD et le Parti communiste du Vietnam (PCV).



À cette occasion, Mai Tien Dung a rencontré le vice-ministre japonais des Affaires étrangères du Japon, Toshiko Abe. Il a suggéré aux deux pays de renforcer leur coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, la réforme administrative et la formation de cadres stratégiques.



Pour sa part, Toshiko Abe a affirmé que le Japon continuerait à soutenir le Vietnam et à coopérer avec le gouvernement vietnamien dans la mise en oeuvre d'un e-gouvernement.



Lors d'une rencontre avec Shinichi Kitaoka, président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Mai Tien Dung a rappelé le point de vue du gouvernement vietnamien concernant la mise en œuvre des engagements en matière de projets d'aide publique au développement (APD) entre le Vietnam et le Japon. Il a appelé la JICA à soutenir davantage le bureau du gouvernement vietnamien dans sa réforme administrative, la mise en place d'un e-gouvernement et la formation de personnel.



Shinichi Kitaoka a souligné que le Japon souhaitait renforcer l'amitié avec le Vietnam dans tous les domaines, ajoutant que le Vietnam était un fournisseur de travailleurs important pour le Japon.-VNA