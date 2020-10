Les passagers à l'aéroport de Narita, au Japon. Photo: AFP



Tokyo (VNA) - Le Japon a abaissé vendredi, 30 octobre, l’avertissement de voyage émis pour huit pays, dont le Vietnam, la Chine, Taïwan (Chine) alors que le rythme des nouvelles infections du COVID-19 faiblit, a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi.



Le Japon a abaissé les alertes de voyage pour l'Australie, la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, Taïwan, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Brunei et le Vietnam au niveau 2 sur son échelle de quatre, demandant aux citoyens d'éviter tous les voyages non essentiels.



Le Japon avait précédemment émis une alerte de niveau 3 pour ces régions, mettant en garde les citoyens contre tout voyage à l'étranger.



Le Japon a progressivement annulé ses restrictions aux frontières imposées pour freiner la propagation du coronavirus, dans le cadre des efforts visant à relancer son économie.



Toshimitsu Motegi a déclaré que le Japon et le Vietnam avaient également convenu de reprendre les voyages d'affaires réciproques à partir du 1er novembre 2020.

Le Vietnam est devenu le troisième pays avec lequel le Japon a repris les voyages d'affaires de courte durée après Singapour et la République de Corée. -VNA