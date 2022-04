Le tracé du câble optique sous-marin ADC. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications (Viettel) a annoncé le 19 avril que le câble sous-marin international Asia Direct Cable (ADC) était arrivé dans la ville de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).

Il s'agit du câble à fibre optique doté de la plus grande capacité de bande passante au Vietnam et le 5e investi par Viettel.

Le câble sous-marin international ADC a une longueur de 9.800 kilomètres avec une capacité de plus de 140 Tbps. Sa capacité élevée lui permet de prendre en charge des applications de plus en plus gourmandes en bande passante qui résultent des avancées technologiques de l’Internet des objets, de la robotique, de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle.

Représentant un investissement initial de 290 millions de dollars, il bénéficie de la technologie de transmission la plus moderne, aidant à connecter les pays de la région Asie-Pacifique.

Avec d'autres câbles à fibres optiques sous-marins actuellement en service, le tracé du câble ADC devrait ajouter 18 Tbps à la capacité totale de connexion internationale de Viettel lorsqu'il sera mis en service, contribuant à fournir une grande quantité de connexion Internet à haut débit du Vietnam vers d'autres pays.

Le câble sous-marin international ADC sera officiellement mis en service commercial en 2023, a déclaré Doan Dai Phong, directeur général adjoint de Viettel Solutions.

Actuellement, Viettel est la seule entreprise vietnamienne à investir dans le câble à fibre optique sous-marin ADC. La station de câble sous-marin à Quy Nhon sera la troisième appartenant à ce groupe. -VNA